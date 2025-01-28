Глава європейської дипломатії запропонувала заборонити поставки PlayStation і Xbox у Росію

Глава європейської дипломатії Кайя Каллас заявила, що до нового пакету санкцій проти Росії увійде заборона на продаж ігрових приставок, оскільки з їхньою допомогою можна керувати безпілотниками, пише Financial Times.

За словами Каллас, йдеться про приставки PlayStation від Sony і Xbox від Microsoft.

“Ми дійсно вивчаємо всі типи речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб включити їх до санкційного списку. Навіть консолі для відеоігор, тому що, мабуть, саме з їхньою допомогою вони керують дронами”, – сказала Каллас журналістам.

FT нагадує, три найбільші виробники ігрових консолей – Microsoft, Nintendo і Sony – припинили продажі в Росії на початку березня 2022 року. Видання зазначає, що заборона ЄС торкнеться європейських продавців, які відправляють консолі в Росію, включно з продавцями вживаних товарів.