Політика

Глава Пентагону прилетів до Ізраїлю

18 Грудня 2023 14:30
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ізраїль, сша

Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 18 грудня прибув до Тель-Авіва. У ході візиту Остін, зокрема, обговорюватиме з військовим керівництвом Ізраїлю операції Армії оборони (ЦАХАЛ) проти угруповання ХАМАС.

Про це Ллойд Остін повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter).

“Я зустрінуся з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, представниками офісу прем’єр-міністра Ізраїлю та військовим керівництвом, щоб підтвердити непохитну відданість США Ізраїлю, обговорити операції ЦАХАЛу з ліквідації ХАМАСу та підкреслити необхідність захисту цивільних та забезпечення потоку гуманітарної допомоги в Газу”, – йдеться у дописі міністра оборони США.


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