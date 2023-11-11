Кримінал

Глава Міноборони Хорватії серйозно постраждав у ДТП, водій іншого авто загинув

11 Листопада 2023 14:31
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дтп

Глава Міноборони Хорватії Маріо Баножич потрапив в аварію, водій іншого автомобіля загинув, повідомляє відомство. Сам міністр отримав травми, але його життя поза небезпекою.

За даними міністерства, інцидент стався сьогодні, 11 листопада, на виїзді з міста Вінківці у бік Жупані. 44-річний Баножич був за кермом, його машина зіткнулася з мікроавтобусом.

Міністра госпіталізували до лікарні Вінківського повіту. Він зазнав серйозних травм голови. “На думку лікарів, його життя поза небезпекою”, – уточнив представник уряду Марко Міліч.

Що стало причиною аварії, наразі невідомо. Прокуратура розпочала розслідування.

Total Croatia News з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що нібито дорожньо-транспортна пригода сталася, коли міністр обігнав вантажівку на дорозі і лоб у лоб зіткнувся із зустрічним автомобілем.

Вранці та вчора увечері йшов дощ, пишуть місцеві ЗМІ, дороги мокрі та дуже слизькі, крім того, сьогодні вранці був густий туман.

У крові Баножича алкоголя нібито не виявлено.

Маріо Баножич обіймає посаду міністра оборони з 2020 року. До цього очолював Міністерство держмайна (у 2019–2020 роках).


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