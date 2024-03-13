Політика

Герасимова могли звільнити з посади начальника Генштабу РФ — росЗМІ

13 Березня 2024 16:29
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росія
Валерій Герасимов / Фото: REUTERS

Валерія Герасимова могли замінити на посаді начальника Генштабу Росії, повідомляє російське видання SOTA.

Зазначається, що на порталі нормативно-правових актів було опубліковано проєкт постанови уряду, який має бути погоджено «тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковником В. Позніхіром».

Поки невідомо, з якої причини з’явився т.в.о. начальника Генштабу ЗС РФ.

SOTA пише, що з огляду на те, що на порталі опубліковано проєкт документа, навряд чи може йтися про відпустку Герасимова, оскільки тоді б до моменту узгодження постанови відпустка мала закінчитися.

Видання також нагадало, що остання новина про діяльність Герасимова з’явилася 26 лютого — тоді, за даними Міноборони РФ, він провів низку нагороджень.


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