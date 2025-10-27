        Суспільство

        Географія ударів українських далекобійних засобів по території РФ розшириться, — Зеленський

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 17:55
        читать на русском →
        Пожежа на нафтобазі у Пролетарську / Фото: t.me/news161ru
        Пожежа на нафтобазі у Пролетарську / Фото: t.me/news161ru

        Сьогодні, 27 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головною темою стали спроможності України для далекобійних санкцій проти Росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

        “Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська “нафтопереробка” вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності”, – написав президент.

        Реклама
        Реклама

        Триває робота з виробниками зброї для довгострокових контрактів. За словами Зеленського, термін у три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів також планують збільшити.

        Також на Ставці були доповіді щодо російських ударів проти інфраструктури й енергетичних обʼєктів України.

        “Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення”, – підсумував Зеленський.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини