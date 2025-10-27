Географія ударів українських далекобійних засобів по території РФ розшириться, — Зеленський

Сьогодні, 27 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головною темою стали спроможності України для далекобійних санкцій проти Росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

“Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська “нафтопереробка” вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності”, – написав президент.

Триває робота з виробниками зброї для довгострокових контрактів. За словами Зеленського, термін у три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів також планують збільшити.

Також на Ставці були доповіді щодо російських ударів проти інфраструктури й енергетичних обʼєктів України.

“Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення”, – підсумував Зеленський.