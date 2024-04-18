Генштаб показав як запускали ракети по авіабазі росіян у окупованому Криму

Генштаб ЗСУ показав відео пуску ракет по авіабазі росіян “Джанкой” у окупованому Криму.

“У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим”, – йдеться в описі відео.

В результаті, у ворога “відмінусовано” 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.