Суспільство

Генштаб показав як запускали ракети по авіабазі росіян у окупованому Криму

18 Квітня 2024 16:13
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Генштаб ЗСУ показав відео пуску ракет по авіабазі росіян “Джанкой” у окупованому  Криму. 

“У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим”, – йдеться в описі відео.

В результаті, у ворога “відмінусовано” 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.


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