Суспільство

Генштаб оновив втрати РФ у війні Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 12 грудня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 19 ББМ та 3 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 340 650 (+800) осіб ліквідовано;

танків – 5664 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 10579 (+19) од.;

артилерійських систем – 8073 (+3) од.;

РСЗВ – 919 од.;

засоби ППО – 605 од.;

літаків – 324 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9) од.;

крилаті ракети – 1596 (+10) од.;

кораблі/катери – 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14) од.;

спеціальна техніка – 1170 (+2) од.



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