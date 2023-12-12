Суспільство

Генштаб оновив втрати РФ у війні

12 Грудня 2023 08:26
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 12 грудня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 19 ББМ та 3 артсистеми.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 340 650 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків – 5664 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин – 10579 (+19) од.;
  • артилерійських систем – 8073 (+3) од.;
  • РСЗВ – 919 од.;
  • засоби ППО – 605 од.;
  • літаків – 324 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9) од.;
  • крилаті ракети – 1596 (+10) од.;
  • кораблі/катери – 22 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14) од.;
  • спеціальна техніка – 1170 (+2) од.

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