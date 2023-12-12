Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 12 грудня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 19 ББМ та 3 артсистеми.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 340 650 (+800) осіб ліквідовано;
- танків – 5664 (+9) од.;
- бойових броньованих машин – 10579 (+19) од.;
- артилерійських систем – 8073 (+3) од.;
- РСЗВ – 919 од.;
- засоби ППО – 605 од.;
- літаків – 324 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9) од.;
- крилаті ракети – 1596 (+10) од.;
- кораблі/катери – 22 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14) од.;
- спеціальна техніка – 1170 (+2) од.