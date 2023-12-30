Політика

Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів

30 Грудня 2023 08:48
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втрати ворога

Загальні бойові втрати російських загарбників на 30 грудня склали 358 270 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 750 окупантів. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати окупантів:

  • танків – 5969 (+16)
  • бойових броньованих машин – 11053 (+20)
  • артилерійських систем – 8434 (+17)
  • РСЗВ – 939 (+1)
  • засобів ППО – 621 (+1)
  • літаків – 329
  • гелікоптерів – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15)
  • крилатих ракет – 1708 (+88)
  • кораблів та катерів – 23
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29)
  • спеціальної техніки – 1260 (+6).

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