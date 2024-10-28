Генштаб: на фронті за добу відбулося 144 бойові зіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
Найбільше атак зафіксовано на на Покровському та Курахівському напрямках.
- В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося чотири ворожих штурми позицій наших захисників.
- На Куп’янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.
- Ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.
- На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.
- На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.
- На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.
- За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.
- На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1680 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 40 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 68 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 100 одиниць автомобільної та 14 одиниць спеціальної техніки окупантів, а також одну важку вогнеметну систему.