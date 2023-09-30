Економіка

Харківську обласну травматологію відновлюють після ракетного удару

30 Вересня 2023 20:16
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Тривають відновлювальні роботи Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні. Як нагадали у Харківській ОВА, комплекс обласної травматології зазнав ворожих ударів навесні минулого року. Одна з ракет влучила в верхні поверхи, де розміщувались рентген-кабінет та клінічна діагностична лабораторія.

Під час підготовки до відновлювальних робіт будівельникам довелось демонтувати стіни, підлогу та стелю.

Було замінено інженерні комунікації. Розведено вентиляційні канали. Тривають штукатурні та оздоблювальні роботи в кабінетах та коридорах. Окремо приводиться до ладу вхідна група та пандус. Усі роботи виконуються з огляду на медичні та технічні норми, повідомили в ОВА.

Ремонтні роботи в медзакладі здійснюють за рахунок обласного бюджету.


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