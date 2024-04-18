Суспільство

Харківщина отримала від Житомирщини 37 генераторів

18 Квітня 2024 11:13
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харків, житомир
Харків отримав від Житомира генератори / Telegram

З Житомирщини у Харківську область прибула партія допомоги, що включає 37 генераторів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Усе більше областей об‘єднують зусилля для допомоги харків‘янам та жителям регіону. Цього разу ми отримали партію електрогенеруючої техніки різної потужності від Житомирської області, де ініціативу підтримали 27 громад і 2 комунальні підприємства”, – написав Синєгубов.

За його словами, 37 генераторів передала Житомирщина для посилення критичної інфраструктури області.


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