Харківщина обстрілюється росіянами: люди гинуть у власних будинках

Російська терористична армія нещадно обстрілює Харківську області. 10 серпня під час обстрілу села загинула жінка та було поранено літнього чоловіка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окупанти продовжують вбивати цивільних жителів у Харківській області.

“Сьогодні в с. Подоли Куп’янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби. Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував”, – повідомив Олег Синєгубов.