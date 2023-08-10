Суспільство

Харківщина обстрілюється росіянами: люди гинуть у власних будинках

10 Серпня 2023 20:57
читать на русском →
обстріл, Харківщина

Російська терористична армія нещадно обстрілює Харківську області. 10 серпня під час обстрілу села загинула жінка та було поранено літнього чоловіка. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Він зазначив, що окупанти продовжують вбивати цивільних жителів у Харківській області. 

“Сьогодні в с. Подоли Куп’янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби. Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував”, – повідомив Олег Синєгубов. 


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Серпня 2023 21:50

Ворожий удар по Запоріжжю: кількість жертв збільшилась
10 Серпня 2023 19:53

Окупанти обстріляли Запоріжжя
10 Серпня 2023 18:41

На Одещині затримали голову райради: викрав майна на 2,7 млн
10 Серпня 2023 17:18

Новий скандал у Міноборони: як літні куртки у процесі транспортування перетворились на “зимові”
10 Серпня 2023 13:08

Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
усі думки