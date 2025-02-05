Харків атакували “Шахеди”, є влучання у двох районах

У Харкові цієї ночі, 5 лютого, пролунали вибухи. Російські загарбники завдали ударів по місту “Шахедами”.

Під ударом були Салтівський та Основʼянський райони міста, повідомив мер Ігор Терехов.

У Салтівському районі удар завдан по адміністративній будівлі: “На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС”.

Ще одне влучання зафіксували у Основʼянському районі. На місці влучання виникла пожежа.

Як додав очільник ОВА Олег Синєгубов, постраждала одна людина – гостра реакція на стрес.