Кримінал

Харків атакували “Шахеди”, є влучання у двох районах
5 Лютого 2025 07:14
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У Харкові цієї ночі, 5 лютого, пролунали вибухи. Російські загарбники завдали ударів по місту “Шахедами”.

Під ударом були Салтівський та Основʼянський райони міста, повідомив мер Ігор Терехов.

У Салтівському районі удар завдан по адміністративній будівлі: “На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС”. 

Ще одне влучання зафіксували у Основʼянському районі. На місці влучання виникла пожежа.

Як додав очільник ОВА Олег Синєгубов, постраждала одна людина – гостра реакція на стрес.


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