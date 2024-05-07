Хакери ГУР атакували російські онлайн-сервіси компанії 1С, – ЗМІ

Кіберфахівці ГУР провели масштабну кібератаку та вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що компанія 1С спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

“Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С – Scloud” — уточнили джерела.

Наразі росіяни масово скаржаться на відсутність доступу до онлайн-інструментів та серверів, а також у мережах активно пишуть про неспроможність служб підтримки відновити доступ до оплачених ресурсів.

При цьому за даними ГУР, адміністратори публічних сторінок видаляють негативні коментарі.