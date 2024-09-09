Техно

Google заборонив створювати нові акаунти на російські номери, – росЗМІ
9 Вересня 2024 17:53
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Google не дає зареєструватися у своїх сервісах через російські номери телефонів.

Російські ЗМІ це пов’язують з новим пакетом санкцій США, який забороняє IT-компаніям надавати послуги на території РФ і набуває чинності з 12 вересня.

Натомість представники Google не оголошували про обмеження для користувачів із Росії.

Як повідомлялося, у червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. З 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для ПЗ, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.


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