Техно

Google та “Ліверпуль” створили футбольного тренера на основі штучного інтелекту

20 Березня 2024 11:17
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футбол, штучний інтелект
Конор Бредлі з "Ліверпуля" та Матей Райнс із "Спарти" під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи / Фото: Getty Images

Компанія Google DeepMind та футбольний клуб “Ліверпуль” створили прототип моделі штучного інтелекту TacticAI для футбольних тренувань. 

Про це повідомляє ITC з посиланням на статтю Nature.

Наразі технологія може надати переваги в плануванні ситуацій із передбачуваними початковими умовами, наприклад у випадку кутових. Глобальне завдання полягає в тому, щоб застосувати ШІ до більш варіативних умов відкритої гри.

Проєкт DeepMind є результатом трирічної роботи з “Ліверпулем”. Модель DeepMind використовує глибоке геометричне навчання на наборі даних, що включає 7176 кутових ударів англійської Прем’єр-ліги між 2020 і 2023 роками.


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