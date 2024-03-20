Google та “Ліверпуль” створили футбольного тренера на основі штучного інтелекту

Компанія Google DeepMind та футбольний клуб “Ліверпуль” створили прототип моделі штучного інтелекту TacticAI для футбольних тренувань.

Про це повідомляє ITC з посиланням на статтю Nature.

Наразі технологія може надати переваги в плануванні ситуацій із передбачуваними початковими умовами, наприклад у випадку кутових. Глобальне завдання полягає в тому, щоб застосувати ШІ до більш варіативних умов відкритої гри.

Проєкт DeepMind є результатом трирічної роботи з “Ліверпулем”. Модель DeepMind використовує глибоке геометричне навчання на наборі даних, що включає 7176 кутових ударів англійської Прем’єр-ліги між 2020 і 2023 роками.