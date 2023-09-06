Google оновив логотип Android

Корпорація Google оновила візуальні елементи операційної системи Android. Зокрема, змінився логотип.

Про це йдеться у блозі Google.

«У міру того, як ми зростали — з понад 3 мільярдами пристроїв Android у всьому світі — змінювалося і наше бачення”, – зазначили у Google.

Після оновлення логотип починається з великої літери «А», також шрифт більше адаптований до логотипа Google, що дозволяє «створити баланс між» між ними.

«Ми сподіваємося, що ці невеликі, але значні оновлення гарнітури Android краще передадуть зв’язок між пристроями Android і програмами та службами Google, які люди вже знають», — кажуть в корпорації.

Оновлений вигляд має і головний символ бренду — робот Bugdroid. Тепер він має 3D-вигляд у повний зріст. У Google пояснюють, що хотіли, аби символ виглядав «динамічним, як і сам Android».