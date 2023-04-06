Політика

FT: США виступають проти надання Україні “дорожньої карти” до членства в НАТО

6 Квітня 2023 21:00
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україна, нато

США опираються спробам деяких європейських союзників запропонувати Україні «дорожню карту» до членства в НАТО на липневому саміті альянсу, виявляючи розбіжності на Заході щодо повоєнного статусу Києва.

Про це пише Financial Times.

США, Німеччина та Угорщина опираються спробам таких країн, як Польща та країни Балтії, запропонувати Києву тісніші зв’язки з НАТО та чіткі заяви про підтримку його майбутнього членства, повідомили FT чотири офіційні особи, які брали участь у переговорах.

Розбіжності виявилися на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі цього тижня, а офіційні особи держав-членів мають намір провести наступні два місяці на переговорах напередодні саміту лідерів у Вільнюсі у липні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив лідерам НАТО, що візьме участь у Вільнюському саміті лише у тому випадку, якщо альянс готовий розвивати конкретну співпрацю з Києвом та готовий обговорювати гарантії безпеки для України замість повноправного членства в альянсі.

“Я хотів би сказати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси на шляху України до НАТО, що наша країна буде безкомпромісною у цьому питанні”, – сказав Зеленський.


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