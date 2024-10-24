Французька мережа гіпермаркетів “Ашан” йде з Росії, – ЗМІ

Французька мережа гіпермаркетів “Ашан” вирішила піти з російського ринку, повідомляє видання La Lettre. За його даними, компанія вже знайшла покупця на свій російський бізнес і перебуває на завершальній стадії переговорів.

Джерело Le Figaro, близьке до компанії, пояснило рішення мережі піти з російського ринку за два з половиною роки від початку війни в Україні тим, що умови для ведення бізнесу “Ашан” у Росії значно погіршилися, зокрема через західні санкції.

“На відміну від інших, менш обережних європейських дистриб’юторів, “Ашан” суворо дотримується санкцій, введених проти Росії. Вона не вкладає і не повертає жодної копійки. Що ставить її в дуже невигідне становище порівняно з місцевими гравцями, які належать російським олігархам, які не можуть нічого зробити зі своїми грошима, окрім як вкласти їх у свій бізнес у РФ”, – заявив співрозмовник видання.

Як зазначає Le Figaro, тепер “Ашан” належить узгодити угоду з російською владою і не повторити долю інших іноземних компаній, як-от Danone і Carlsberg, чиї активи в Росії було фактично “націоналізовано”.