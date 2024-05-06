Франція відправить свого посла на інавгурацію президента Росії Володимира Путіна. Про це Reuters повідомило французьке дипломатичне джерело.

Рішення Парижа свідчить про потенційний розкол у західному таборі, оскільки деякі країни, в тому числі країни Балтії, рішуче виступають проти надання Путіну будь-якої форми легітимності.

Два європейських дипломати заявили, що не очікують, що США надішлють свого посланця на інавгурацію путіна, хоча Вашингтон не робив публічного оголошення, додають у інформагетстві.