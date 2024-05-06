Політика

Франція відправить посла на інавгурацію Путіна, – Reuters

6 Травня 2024 19:56
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путін, франція
Президент Росії Володимир Путін / Фото: REUTERS

Франція відправить свого посла на інавгурацію президента Росії Володимира Путіна. Про це Reuters повідомило французьке дипломатичне джерело.

Рішення Парижа свідчить про потенційний розкол у західному таборі, оскільки деякі країни, в тому числі країни Балтії, рішуче виступають проти надання Путіну будь-якої форми легітимності.

Два європейських дипломати заявили, що не очікують, що США надішлють свого посланця на інавгурацію путіна, хоча Вашингтон не робив публічного оголошення, додають у інформагетстві.


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