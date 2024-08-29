Техно

FPV-перехоплювачі збили понад 100 російських БПЛА
29 Серпня 2024 15:21
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дрони, ппо
Російський дрон ZALA 421-16E з маскувальним паттерном / Скриншот з відео

За останні тижні українські дрони-перехоплювачі збили більше сотні російських розвідувальних безпілотників. Про це повідомив волонтер та блогер Сергій Стерненко.

“Тільки на цьому відео 115 збитих за останній час російських розвідБПЛА — “Орлани”, “Зали”, “Суперками” і не тільки. Вони могли б навести “Іскандери”, КАБи, але вже нікому не нашкодять”, — зазначив у своєму дописі Стерненко.

Саме перехоплення здебільшого виконується модернізованими під такі задачі FPV-дронами з уламково-фугасною бойовою частиною. Хоча відомо, що деякі військові також практикують інші методи збиття, зокрема, таран.

Варто зауважити, що російські оператори безпілотних комплексів уже почали адаптовуватися до нової загрози та стали наносити маскувальний паттерн на фюзеляж літаків. За задумом, він мав би ускладнити виявлення літака на тлі землі, пише Мілітарний.

Втім наразі незрозуміло, наскільки ефективне рішення з камуфляжем. Можна побачити, що значна кількість перехоплювачів оснащена цифровим каналом передачі даних та камерою високої роздільної здатності, що дає можливість здійснювати розвідку на значній відстані.


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