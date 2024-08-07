Суспільство

FPV-дрон поцілив у ворожий Мі-28 у Курській області
7 Серпня 2024 13:22
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дрони, літак
FPV-дрон / ПС

6 серпня FPV-дрон-камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Мі-28 у Курській області.

Про це повідомив Мілітарний, який проаналізував дописи низки російських військових у Telegram.

Зокрема, про ураження пише блогер Олексій Зємцов, який веде Telegram-канал “Воевода вещает”.

Він не уточнив конкретну модель, лише зазначив, що після ураження екіпажу вдалося відвести та посадити борт.

Зємцов переконує, що екіпаж живий, а гелікоптер відправили на ремонт.

Також повідомляється, що у закритих Telegram-каналах опублікували відео і стопкадри із відео заходу FPV-дрона в хвостову частину гелікоптера. Там також пишуть, що хвостова частина нагадує хвіст Мі-28.


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