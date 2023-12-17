Forbes: Штурмовий безпілотник “Коса” – відповідь України на російські “шахеди”

Коментатори вже давно запитують, чим відповість Україна на безпілотники «шахед» іранського виробництва, які використовуються Росією.

Тепер новий тип ударних безпілотників далекого радіусу дії з України починає завдавати ударів по російським військам, пише Forbes. Атаки наносяться новими безпілотниками-камікадзе AQ-400 “Коса” (Scythe) виробництва Terminal Autonomy; виробники підтверджують факт завдання ударів, але не можуть прокоментувати деталі. Компанія, яка раніше називалася One Way Aerospace, була заснована багатонаціональною командою і вже масово виробляє боєприпаси для України.

Концепція компанії полягає у демократизації повітряної потужності за допомогою великої кількості недорогих, масово вироблених керованих автономних боєприпасів. Відповідно до нового контракту, компанія вже постачає безпілотники Scythe – в даний час їхня кількість складає 50 штук на місяць, але швидко збільшується до 500 штук на місяць до другого кварталу 2024 року. Мета – виробляти 1000 одиниць щомісяця.

Компактна конструкція має два набори крил, переднє та заднє, які забезпечують максимальну підйомну силу при мінімальному розмаху крил і дозволяють укладати 30 повністю зібраних Scythe в один транспортний контейнер для перевезення.

Корпус безпілотника зроблений із фрезерованих листів фанери, зібраних на меблевих фабриках, що, за словами творців, більш масштабовано для масового виробництва, ніж 3D-друк або використання таких матеріалів, як скловолокно. Безпілотник спроектований таким чином, щоб його можна було виготовляти без залучення кваліфікованої робочої сили, що дозволить легко нарощувати обсяги без тривалого технічного навчання.

Запас ходу “Коси” (Scythe) становить близько 750-900 км, залежно від варіанта двигуна; керівник компанії виробника наголошує, що вони можуть використовувати різні двигуни, створені на основі комерційних зразків, деякі з яких зроблені в Україні, а інші імпортовані. Цього достатньо, щоб у межах досяжності виявилася величезна територія Росії та весь Крим. Крейсерська швидкість Scythe становить близько 140 км/год, а максимальна кінцева швидкість – 200 км/год. Scythe несе 42-кілограмову боєголовку, знову ж таки аналогічну «шахеду».

Засновник компанії Франциско Серра-Мартінс повідомляє, що стандартним боєзарядом є українська термобарична боєголовка масового виробництва або пара 122-мм артилерійських снарядів, які розкидають шрапнель великою площею.

Проте є інші варіанти для конкретних цілей. Обидві сторони широко використовують радіочастотні перешкоди для блокування використання GPS та інших супутникових навігаційних систем. Однак «шахедам» часто вдається знайти свої цілі завдяки поєднанню антен, стійких до перешкод, та інерційної навігації.

Scythe може використовувати аналогічний підхід, використовуючи лазерний альтиметр Lightware для польоту на дуже низькому рівні – близько 30 метрів. Перешкоди діють тільки в межах прямої видимості, тому дрони, що низько летять, важко заглушити, і вони виявляються під впливом перешкод тільки тоді, коли знаходяться дуже близько.

«Однак ми перейшли до польотів на висоті 3000 метрів, тому будь-які ракети ППО, що збивають, стоять більше, ніж сама система», – повідомляють фахівці компанії – виробника. «Лише на кінцевому пікіруванні він наближатиметься на меншій висоті; висотомір використовується для підриву повітря та обходу місцевості». У цьому режимі Scythe може орієнтуватися за допомогою системи візуального позиціонування, використовуючи дороги та інші видимі орієнтири, тому радіоперешкоди не діють.

В якості додаткової опції Scythe може мати відеозв’язок з оператором, перетворюючись на гігантського FPV-камікадзе, здатного вибирати і атакувати цілі, що рухаються, з високою точністю. Це можливо тільки в радіусі дії радіозв’язку та збільшує вартість, тому більшість Scythe атакують заздалегідь запрограмовані координати: командні центри, склади палива та боєприпасів, об’єкти ППО, аеродроми та інші особливо важливі цілі.

Scythe – модульна, гнучка система з відсіками для корисного навантаження, які можна легко модифікувати для виконання різних завдань. Він може злітати на власній тязі злітною смугою або дорогою, а може злітати як “шахед”, за допомогою ракетного прискорювача там, де немає рівної поверхні, – або з корабля. Його також можна запустити з невеликої катапульти. Як зазначає виробник, ключовим фактором є маса, і безпілотники ефективні лише у великій кількості.

Безпілотники, що повільно рухаються – відносно легкі цілі, але «шахеди» завдали Україні такої великої шкоди, тому що, хоча 80% або більше збиваються, багато хто з них проникає всередину. Достатньо великий пакет безпілотників перевантажить оборону, а у довгостроковій перспективі атаки вичерпають запаси ракет класу «земля-повітря». Базовий планер Scythe стоїть біля 15 тисяч доларів, а з наведенням та іншими додатковими функціями – близько 30 тисяч доларів. (Ціни на “шехеди” становлять від 20 до 50 тисяч доларів).

Загальна вартість може бути знижена за допомогою рою «лідер-послідовник»: провідний дрон зі складним наведенням супроводжується дев’ятьма недорогими базовими дронами, які йдуть за ним до цілі. Це дозволяє перевантажити оборону із меншими витратами, ніж використання складної версії.

Росія вже другий рік поспіль розпочинає зимову атаку на енергосистему України. Ефект багато в чому залежатиме від того, скільки «шахедів» Росія зможе зробити або імпортувати. Поки що неясно, які саме цілі Україна атакуватиме за допомогою свого нового арсеналу «Коси», але ефект знову ж таки сильно залежатиме від того, скільки їх вдасться випустити.