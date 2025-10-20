        Суспільство

        Фліска взимку: чому цей матеріал краще за бавовну

        20 Жовтня 2025 20:03
          На правах реклами

        Коли приходить холод, усі ми починаємо шукати одяг, у якому буде тепло, але не спекотно. Один із найзручніших варіантів для цього — флісова кофта. Вона легка, м’яка та дуже тепла. Фліску носять не лише туристи чи спортсмени — зараз це базова річ у зимовому гардеробі кожного, хто хоче почуватися комфортно і виглядати охайно навіть у мороз.

        Чому саме фліс?

        Фліс — це синтетичний матеріал, створений як альтернатива бавовні. Його головна перевага — здатність утримувати тепло навіть у вологому стані. Крім того, він дуже легкий, швидко сохне і приємний на дотик.

        Переваги флісової кофти:

        • відмінна термоізоляція навіть у сирих умовах;
        • легкість і компактність — фліска майже не займає місця у рюкзаку;
        • простота у догляді, прати її можна у звичайній пральній машині;
        • приємний до тіла матеріал без подразнення шкіри;
        • різноманітність моделей, від тонких міських до утеплених трекінгових варіантів.

        Як обрати фліску для зими

        Щільність матеріалу

        Фліс буває різної товщини: від легкого (100 г/м²) до щільного (300 г/м²). Для зими найкраще обрати варіанти 200–300 г/м² — вони добре утримують тепло навіть при мінусових температурах. Якщо плануєте активні прогулянки або похід, оберіть середню щільність, щоб не перегріватися.

        Тип застібки

        Фліски бувають із блискавкою по всій довжині або з короткою (до грудей). Варіант із повною застібкою зручний для повсякденного носіння. Моделі з короткою блискавкою краще підходять як утеплюючий шар під куртку.

        Капюшон та манжети

        Якщо фліска буде вашим верхнім шаром, капюшон це корисна деталь, що захистить від вітру. Еластичні манжети й нижній край запобігають втраті тепла.

        Посадка та крій

        Для міського стилю підійдуть варіанти з приталеним кроєм, тоді як для походів краще обирати більш вільні щоб під низ можна було одягнути термобілизну.

        Коли і з чим носити фліску

        Флісова кофта — універсальна річ, яку можна поєднувати з будь-яким зимовим гардеробом. Вона стане в пригоді:

        • у горах або під час активного відпочинку;
        • для прогулянок містом у холодну пору;
        • як утеплення під лижну куртку або парку;
        • навіть у побуті — для роботи вдома чи поїздок за місто.

        Поради з догляду

        Щоб фліс служив довго та зберігав теплоізоляційні властивості, дотримуйтеся простих правил:

        • періть при температурі не вище 30°C без кондиціонера;
        • не використовуйте відбілювачів;
        • не прасуйте, адже матеріал не мнеться;
        • сушіть природним способом, без батарей чи сушарок.

        Фліска — це розумне рішення для холодного сезону. Вона поєднує функціональність, комфорт і сучасний вигляд. Обираючи флісову кофту, звертайте увагу на щільність, посадку й додаткові деталі — тоді вона стане вашим незамінним супутником узимку.

        Тепло взимку не завжди означає важкі светри чи громіздкі куртки — іноді достатньо правильно підібраної фліски, щоб почуватися комфортно і на вулиці, і вдома.


