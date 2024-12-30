Політика

Фінляндія заявляє про ймовірну причетність російського танкера до аварії на ЛЕП
30 Грудня 2024 08:39
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рф, фінляндія
Прапор Фінляндії / Фото з відкритих джерел

Фінська поліція підозрює, що російський танкер пошкодив лінію електропередач у Балтійському морі своїм якірним обладнанням. Про це повідомили 29 грудня, посилаючись на сліди, виявлені на дні моря, які тягнуться на десятки кілометрів. Танкер, який перевозив російську нафту, імовірно, зачепив електролінію та чотири телекомунікаційні кабелі, завдавши значних пошкоджень.

Про це інформує Reuters.

Під підозрою опинилося судно Eagle S, яке, ймовірно, перетягнуло якір по морському дну, спричинивши аварію. Керівник Національного бюро розслідувань Фінляндії заявив, що слідство зафіксувало сліди волочіння, однак сам якір поки що не знайдено. За його словами, “довжина цих слідів сягає десятків кілометрів”.

Фінська митна служба підозрює, що танкер Eagle S належить до так званого “тіньового флоту”, який намагається обійти міжнародні санкції, введені проти експорту російської нафти. Російська влада, своєю чергою, відреагувала на інцидент спокійно, заявивши, що не вбачає в цьому серйозних загроз або приводів для занепокоєння.


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