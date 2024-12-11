ФІФА обрала країну-господарку ЧС-2034

Чемпіонат світу з футболу 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії. Для Саудівської Аравії це буде перша історія hosting такого великого турніру.

Рішення було ухвалено під час конгресу ФІФА.

Нагадаємо, що попередній чемпіонат світу в 2022 році пройшов у Катарі, сусідній країні Саудівської Аравії.

Також під час конгресу ФІФА було підтверджено місце проведення чемпіонату світу 2030 року. Як було раніше анонсовано, турнір пройде в трьох країнах: Марокко, Португалії та Іспанії. Окрім того, три матчі відбудуться в Уругваї, Парагваї та Аргентині.