Фахівці ФСБ підірвали прикордонне управління в Ростові, намагаючись розібрати український дрон

У прикордонному управлінні ФСБ у Ростові-на-Дону міг вибухнути український безпілотник, який допитливі співробітники спецслужби вирішили розібрати.

Таку версію розглядає керівництво главку ФСБ, яке розслідує вибух та пожежу 16 березня, пише телеграм-канал Baza. За його даними, незадовго до вибуху співробітники спецслужби виявили на території Ростовської області розвідувальний дрон. Його привезли до будівлі прикордонного управління на проспекті Сіверса.

Після цього силовики спробували самостійно оглянути безпілотник та дістати запис із відеокамери, якою він був обладнаний. Невідомо, чи ці дії були виконанням наказу зверху чи особистою ініціативою співробітників, уточнює Baza.

При розборі безпілотник вибухнув, а пожежа, що спалахнула від вибуху, перекинулася на склад. Троє співробітників, які розбирали дрон, загинули. Внаслідок пожежі будівля прикордонного управління частково обрушилася. Загальна площа пожежі становила 800 квадратних метрів.

До цього у ФСБ повідомляли, що пожежа і вибух сталися через загоряння паливно-мастильних матеріалів у гаражі прикордонного парвлення. Голова Ростовської області Василь Голубєв уточнював, що причиною інциденту стало замикання електропроводки всередині приміщення, вогонь, що поширився, від якого призвів до вибуху ємностей з паливно-мастильними матеріалами. У МНС також говорили про спалах силового кабелю на складі.

Ця версія перевірялася керівництвом ФСБ, пише Baza, але начальство залишилося незадоволеним результатами перевірки і тепер активніше вивчає другу версію — з розбором безпілотника.