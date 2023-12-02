Політика

Естонія може закрити кордон із Росією

2 Грудня 2023 16:46
читать на русском →
росія, естонія, кордон

Естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, залежно від ситуації на прикордонних пунктах, Естонія може слідом за Фінляндією закрити кордон із РФ. Про це він сказав у інтерв’ю DW.

За словами Певкура, Росія організує наплив мігрантів, щоб країни Заходу “займалися чимось іншим, а не допомогою України”.

“Україна отримуватиме нашу допомогу так довго, як це необхідно”, – наголосив він.

Декілька цитат з інтерв’ю:

“Вся прикордонна зона Росії під контролем ФСБ. Туди люди так просто не можуть потрапити. Мігранти самі кажуть, що російська сторона дала їм велосипеди, підвезла ближче до прикордонних пунктів, їм сказали, що назад не можна буде повернутися”

“Єдиний, хто може сказати, коли цю війну буде закінчено або якою буде перемога для українців, – це самі українці. Я думаю, що це найкращий варіант, якщо Росія повернеться до кордонів на 1991 рік”

“Якщо подивимося на сьогоднішню ситуацію в Росії, то ми зрозуміємо, що Кремль контролює ситуацію стовідсотково. Якщо там навіть були у когось ідеї досягти більшої демократії, то ці люди зараз у тюрмі”


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Грудня 2023 19:45

Важкі бої точаться біля Авдіївки, Бахмута і Мар’їнки – Генштаб
2 Грудня 2023 19:27

Der Spiegel: Борися і живи
2 Грудня 2023 17:04

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги
2 Грудня 2023 15:48

СБУ: Порошенко планував зустрітися з Орбаном
2 Грудня 2023 14:48

Ще 70 військовослужбовців ЗСУ навчені роботі з Patriot
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
усі думки