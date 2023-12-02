Естонія може закрити кордон із Росією

Естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, залежно від ситуації на прикордонних пунктах, Естонія може слідом за Фінляндією закрити кордон із РФ. Про це він сказав у інтерв’ю DW.

За словами Певкура, Росія організує наплив мігрантів, щоб країни Заходу “займалися чимось іншим, а не допомогою України”.

“Україна отримуватиме нашу допомогу так довго, як це необхідно”, – наголосив він.

Декілька цитат з інтерв’ю:

“Вся прикордонна зона Росії під контролем ФСБ. Туди люди так просто не можуть потрапити. Мігранти самі кажуть, що російська сторона дала їм велосипеди, підвезла ближче до прикордонних пунктів, їм сказали, що назад не можна буде повернутися”

“Єдиний, хто може сказати, коли цю війну буде закінчено або якою буде перемога для українців, – це самі українці. Я думаю, що це найкращий варіант, якщо Росія повернеться до кордонів на 1991 рік”