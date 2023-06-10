Енергоатом переводить блок №5 Запорізької АЕС у стан «холодного зупину»

З огляду на ризики для ядерної та радіаційної безпеки, в «Енергоатомі» прийняли рішення про переведення 5-го енергоблоку ЗАЕС до стану «холодний зупин» з «гарячого стану», в якому він перебуває з вересня минулого року.
Решта блоків уже переведені до цього стану, повідомляє пресслужба “Енергоатома”.
В компанії повідомляють, що це необхідно зробити через потенційну загрозу порушення ядерної та радіаційної безпеки його експлуатації внаслідок руйнування Каховської ГЕС. «Холодний зупин» – це найбезпечніший стан експлуатації атомного енергоблоку в таких умовах.
Причини, які змусили українське керівництво ЗАЕС перейти до цієї процедури, є наступні:
- прораховане експертами спрацювання Каховського водосховища за кілька діб після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами;
- продовження обстрілу промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій окупантами, внаслідок чого зазнають пошкоджень повітряні лінії, що з’єднують станцію з енергосистемою України;
- припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, тобто відсутність раннього оповіщення;
- знищення росіянами системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та поза його межами.
Якщо представники Росатому, які зараз «відповідають» за станцію, відмовляться це зробити, вони наражаються на кримінальну відповідальність.