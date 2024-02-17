Економіка

Еквадор не мінятиме банани на радянську військову техніку

17 Лютого 2024 09:15
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Жінка дає банани військовослужбовцю під час патрулювання в районі Луча-де-лос-Побрес на півдні Кіто. Еквадор / Фото Getty Images

Еквадор скасував своє рішення про постачання радянської техніки до США, пише РИА Новости. Раніше Росія ввела заборону на експорт бананів з республіки.

Еквадор розглядав можливість передати США старі радянські озброєння, які Вашингтон потім зможе віддати Україні. 5 лютого влада Росії призупинила поставки бананів від п’яти еквадорських експортерів через нібито небезпечну муху-горбатку. Учора стало відомо, що поставки компаній знову відновлено.

За словами представника компанії Acorbanec, на Росію припадає 21% еквадорського експорту – тільки за 2023 рік у країну відправили 75 мільйонів коробок бананів. “Альтернативного ринку, здатного поглинути таку кількість цієї ягоди, не існує”, – заявив він. У сценарії повного ембарго Еквадор міг би позбутися більш ніж 750 мільйонів доларів доходу, порахували в РИА Новости. При цьому в Росії більш ніж 90% – з Еквадору.


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