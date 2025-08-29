Експосадовець “Нафтогазу” завдав державі збитків на понад 26 млн гривень, — ДБР

Колишнього посадовця НАК “Нафтогаз України” підозрюють у зловживанні владою, яке спричинило державній компанії збитки на понад 26 мільйонів гривень. Слідство встановило, що він підписав договір оренди будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт, через що компанія змушена була платити за приміщення, яке не могла використовувати.

Про це повідомили в ДБР.

Реклама

Реклама

Ім’я підозрюваного правоохоронці не озвучують. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього директора з енергоефективності та управління майном Групи “Нафтогаз” Віталія Щербенка.

За даними слідства, посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні.

Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК “Нафтогаз України” не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась.

Таким чином, компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК “Нафтогаз України”, було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.