        Кримінал

        Експосадовець “Нафтогазу” завдав державі збитків на понад 26 млн гривень, — ДБР

        Галина Шподарева
        29 Серпня 2025 13:10
        читать на русском →
        НАК "Нафтогаз України" / Фото: interfax.com.ua
        НАК "Нафтогаз України" / Фото: interfax.com.ua

        Колишнього посадовця НАК “Нафтогаз України” підозрюють у зловживанні владою, яке спричинило державній компанії збитки на понад 26 мільйонів гривень. Слідство встановило, що він підписав договір оренди будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт, через що компанія змушена була платити за приміщення, яке не могла використовувати.

        Про це повідомили в ДБР.

        Реклама
        Реклама

        Ім’я підозрюваного правоохоронці не озвучують. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього директора з енергоефективності та управління майном Групи “Нафтогаз” Віталія Щербенка.

        За даними слідства, посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні.

        Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК “Нафтогаз України” не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась.

        Таким чином, компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК “Нафтогаз України”, було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.

        Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини