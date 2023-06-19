Економіка

Україна отримала від Світового банку 63 млн євро

19 Червня 2023 12:57
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допомога

У понеділок, 19 червня, Україна отримала від Світового банку 63 млн євро для фінансування виплат педагогам та держслужбовцям.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий та березень 2023 року.

Фінансування було надано Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE). Строк погашення кредиту становить 10 років з 4-річним пільговим періодом.


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