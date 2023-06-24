Економіка

У Росії обвалився курс рубля та акції на Мосбіржі

24 Червня 2023 15:06
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росія, заколот

У ніч проти 24 червня великі російські банки – ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк та МТС-банк різко підвищили курс обміну валют, пише Комерсант із посиланням на Frank Media.

Курс обміну у ВТБ становить 94,5 руб./$1 та 102,5/1 євро, у Газпромбанку – 97,3 руб./$1 та 104,3 руб./1 євро, в Альфа-банку – 96,77 руб./$1 та 106,21 руб./1 євро, в МТС-банку – 95,65 руб.

Станом на 24 червня курс Центробанку РФ встановлено на рівні 84,1 руб./$1 та 91,5 руб./1 євро.

Крім того, ввечері 23 червня, на сесії Мосбіржі акції найбільших російських компаній втратили до 4% вартості. Найбільше здешевшали папери En+ Group (-4,18%), Yandex (-4,03%), TCS Group (-3,64%) Сургутнафтогазу (-3,59%) та Fix Price (-3,49%).


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