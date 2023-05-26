Світовий банк надасть “Укрзалізниці” $25 млн на відбудову критичної інфраструктури

«Укрзалізниця» отримає від Світового банку 25 мільйонів доларів. Кошти спрямують на відбудову критичної залізничної інфраструктури та збільшення вантажоперевезень.

Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

Для реалізації гранту «Укрзалізниця» розпочне співпрацю з Управлінням ООН із обслуговування проєктів — ЮНОПС.

«Уперше ми маємо фінансову підтримку від Світового банку й за цим грантовим фінансуванням очікуємо постачання техніки та рухомого складу вже в поточному році», — заявив член правління АТ «Укрзалізниця» Антон Мішин.

У компанії додали, що ЮНОПС сприятиме в організації закупівлі за світовими стандартами.

Також очікується збільшення парку фітингових платформ, що розширить перевезення контейнерних вантажів, у тому числі гуманітарної допомоги та експорту продукції сільського господарства.