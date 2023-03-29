Економіка

США інвестують майже $1,5 мільярда у виробництво боєприпасів

29 Березня 2023 21:24
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зброя, сша

Міністерство оборони США інвестує майже 1,5 млрд доларів, щоб модернізувати свої потужності з виробництва боєприпасів і мати змогу як підтримувати Україну, так і поповнювати власні запаси. Про це розповів заступник міністра армії США Гейб Камарильо для видання Defense One.

У виробництві 155-мм артилерійських боєприпасів ситуація має змінитися найбільш суттєво. До кінця 2023 року планується подвоїти виробництво до 24 тисяч в місяць і збільшити у шість разів протягом наступних п’яти років. Однак не уточнюється, від яких саме показників йдеться про збільшення виробництва – від поточних чи озвученої суми у 24 тисячі.

Окрім цього, протитанкових ракетних комплексів та ракет Javelin теж буде більше – план передбачає збільшення виробництво у два рази: до 330 ракет та 41 пускових на місяць, що дозволить отримувати 3960 ракет та 492 пускові установки на рік.

Виробництво боєприпасів типу GMLRS також планують збільшити майже вдвічі до 2026 року – з 566 до 1110 ракет на місяць, тобто з 6792 до понад 13 000 ракет на рік.


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