Економіка

Росія та Іран домовилися про будівництво залізничного коридору

17 Травня 2023 14:26
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Росія та Іран 17 травня підписали угоду про будівництво залізничного коридору, який конкуруватиме з Суецьким каналом як основний світовий торговельний шлях.

Про це пише Reuters.

За підписанням угоди по відеозв’язку спостерігали президент Росії Володимир Путін та його іранський колега Ібрахім Раїсі.

Залізниця Решт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з’єднання Індії, Ірану, Росії, Азербайджану та інших країн залізницями та морем.

“Унікальна транспортна артерія Північ-Південь, частиною якої стане залізниця Решт-Астара, допоможе суттєво диверсифікувати глобальні транспортні потоки”, – заявив Путін.

Він також сказав, що залізниця протяжністю 162 км вздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з’єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.

“Без сумніву, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном та Москвою”, – сказав Раїсі.


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