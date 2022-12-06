Економіка

Росія 5 грудня запустила по Україні ракет на $400-500 млн, — Forbes

6 Грудня 2022 15:48
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війна

Російсько-окупаційні війська упродовж 5 грудня запустили по території України ракети різних типів, загальна сума яких, за підрахунками становить 400-500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє український Forbes, який здійснив підрахунок.

Так, за даними Командування Повітряних Сил ЗСУ 5 грудня по Україні було випущено такі типи ракет:

  • 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555;
  • 22 крилаті ракети «Калібр»;
  • 3 крилаті ракети Х-22;
  • 6 крилатих ракет Х-59;
  • 1 авіаційну крилату ракету Х-31П.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використав такі оцінки: вартість ракети Х-101 — 13 млн дол, Х-555 — 4 млн дол, «Калібр» — 6,5 млн дол, Х-22 — 1 млн дол, Х-59 — 0,5 млн дол, Х-31П — 0,5 млн дол.

Тобто, загальна вартість усіх випущених ракет становить 400-500 млн доларів.


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