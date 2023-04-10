Російський аерофлот через санкції відправив літак на ремонт до Ірану

Найбільший російський авіаперевізник Аерофлот на тлі західних санкцій вперше в історії відправила свій літак на ремонт до Ірану.

Про це пише РБК з посиланням на два джерела, близькі до авіаперевізника. Інформацію підтвердив і представник компанії.

Як повідомляється, 5 квітня широкофюзеляжний лайнер Airbus A330-300 із реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана, де повітряне судно обслужать технічні фахівці найбільшого іранського перевізника Mahan Air.

За словами джерел РБК, можливість техобслуговування в Ірані Аерофлот обговорював кілька місяців.

“Ключеве завдання відправки першого A330 на ремонт Mahan Air – обслуговування стійок шасі літака. Раніше для цих цілейАерофлот використав потужності інших провайдерів, зокрема гонконзької HAECO. Влітку 2021 року перевізник підписав нову довгострокову угоду щодо обслуговування та капітального ремонту компонентів літаків із цією компанією”, – зазначає РБК.

Міжнародні санкції, прийняті у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України, торкнулися, в тому числі послуг ремонту та постачання запчастин російським перевізникам.