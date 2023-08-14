Очікуємо від української влади розуміння, що у нас є свої інтереси, – Дуда

Польща послідовно підтримує Україну у її захисті від російської агресії, при цьому найважливіший обов’язок польської влади – охорона інтересів Республіки Польща, а отже, захист внутрішнього ринку та ринку ЄС. “Ми очікуємо, що українська влада зрозуміє, що у нас є власні інтереси та зобов’язання”, – заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає PAP.

Дуду запитали про заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща, навіть усупереч рішенню Єврокомісії, не погодиться зняти блокаду на імпорт українського зерна до Польщі після 15 вересня.

“Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії (…). Але інша справа, і це наш найважливіший обов’язок – стояти на варті інтересів Республіки. А отже, захищати внутрішній ринок та ринок Європейського Союзу, який починається з нас. Також у наших інтересах визнати історичну правду у просторі між державами”, – сказав Дуда.

Президент Польщі прокоментував заяву керівника Управління міжнародної політики Марцина Пшидача про те, що Київ не цінує польської допомоги.

“Міністр не мав на увазі те, що наші друзі з України говорять щодня в засобах масової інформації: “Дякую, дякую, дякую”. Ми це дуже часто чуємо від простих людей і це дуже цінуємо. Але від української влади ми очікуємо розуміння в певних питаннях – також, що у нас є свої інтереси та зобов’язання”, – сказав Дуда.

Він визнав, що з таким розумінням “іноді буває по-різному”.

“Ми повинні пам’ятати, що вони знаходяться в особливій ситуації. Тому іноді потрібно їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам’ятайте, що ми теж живемо по сусідству і маємо свої зобов’язання перед польським суспільством”, – додав Дуда.