Економіка

Найближчі 6 місяців електроенергії вистачатиме – Укренерго

28 Березня 2023 20:22
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електроенергія

Найближчі пів року в українській енергосистемі вистачатиме електроенергії для потреб споживачів.

Про це розповів голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

“Найближчі 6 місяців у нас в енергосистемі буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Українська енергосистема є частиною європейської, а відтак ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачатиме своєї – і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни”, – сказав він.

Кудрицький вважає, що зважаючи на це в весняні й літні місяці, Україна матиме збалансовану ситуацію в енергосистемі.

“А вже до наступної зими треба гарно підготуватися. Відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб достойно, без відключень пройти зиму”, – додав він.


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