Мобілізація Путіна може добити російську економіку, – Politico

План мобілізації, оголошений путіним, цілком може набрати заплановані 300 тисяч резервістів, які будуть «вирвані» з економіки країни, але й крім них з росії виїхало ще більше фахівців, яким наразі немає кваліфікованої заміни на робочих місцях.

Це суттєво вдарить по російській економіці, зазначає європейська редакція POLITICO.

«Чим більше кремль мобілізує людей, тим більше чоловіків намагатимуться лишити країну, і це матиме величезні наслідки для робочих місць в усіх галузях в росії, а отже, і для її економіки»,- зауважується в публікації.

Під загрозою масового витоку кваліфікованих кадрів опинилися критично важливі сектори – від заводів до інтернет-провайдерів, роботі яких тепер загрожують серйозні збої. І в росії немає жодного плану для відповіді на цей виклик.

Видання пояснює, що в рф немає системи, яка б забезпечувала безперервність роботи критично важливих галузей на випадок війни. Подібні схеми розроблені, наприклад, у Фінляндії або Швеції. Там не залучають до мобілізації не лише інженерів атомних електростанцій, але й фахівців інших ключових галузей – від енергетики до інфраструктури й харчової промисловості.

У Швеції, наприклад, за часів холодної війни був відпрацьований план, який передбачав мобілізацію певних вузькопрофільних фахівців, але вони залишалися на своїх робочих місцях та виконували схожі функції в умовах мобілізації.

Якби Швеція чи Фінляндія були захоплені під час холодної війни, ядро фабричних робітників підтримувало б цивільне та військове виробництво. Журналістське ядро продовжило інформувати громадськість. Ядро лікарів, медсестер, учителів, працівників супермаркетів, залізничних інженерів і водіїв вантажівок подбало про те, щоб населення було нагодованим і могло отримати доступ до найнеобхіднішого.

В росії такого немає. Крім того, на тлі масової мобілізації в рф не вистачає жінок, які можуть швидко замінити на робочих місцях призваних чоловіків, або (як правило) більш кваліфікованих і обізнаних фахівців, які втекли з країни.

«Мобілізація (в рф) відбувається невибірковим чином, й через це вона вдарить по економіці. Можливо, не з першого ж дня, але потім (російська) економіка не зможе далі працювати без цих людей», – наводить видання слова одного з експертів.