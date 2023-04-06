Економіка

Міжнародні резерви України досягли рекордного за 11 років рівня

6 Квітня 2023 13:56
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Міжнародні резерви України за підсумками березня зросли на 10% — до 31,9 мільярда доларів. Це найвищий показник із листопада 2011 року. Така сума забезпечить фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Про це повідомляє Національний банк України.

Так, у березні міжнародні резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів. Також зростанню допомогли менші обсяги чистого продажу валюти Національним банком та помірні боргові виплати в іноземній валюті.

Загалом за місяць на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло більш як 5,1 мільярда доларів іноземної допомоги. Серед них 1,7 мільярда — від Канади, 1,6 мільярда — ЄС та 1,2 мільярда — ЄС.

Водночас Україна виплатила за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 486,8 мільйона доларів, а також сплатила Міжнародному валютному фонду 638,6 мільйона доларів. За місяць Національний банк продав на валютному ринку 1,67 мільярда доларів і викупив до резервів 5,2 мільйона доларів.

Також на міжнародні резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їхня вартість збільшилася на понад 697 мільйонів доларів.


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