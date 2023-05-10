Економіка

Китай збільшив експорт товарів до Росії до рекордного рівня, – Bloomberg

10 Травня 2023 16:55
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росія, китай

Експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після початкового спаду після вторгнення Росії в Україну, торгівля різко зросла. Загальний обсяг досяг другого найбільшого рівня в історії – близько 19 млрд доларів, що трохи менше від березневого піка.

За даними агентства, найбільше до Росії Китай постачає автомобілі та запчастини до них (майже 20%). Окрім того, близько 15% китайського експорту займає електроніка, ще 24% припадає на промислове обладнання та запчастини.


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