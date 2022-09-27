Економіка

“Газпром” пригрозив “Нафтогазу” санкціями

27 Вересня 2022 21:37
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газпром, Нафтогаз

Російська державна компанія “Газпром” погрожує українському “Нафтогазу” санкціями через ініційований проти “Нафтогазом” арбітраж – наслідком може стати припинення сплати за транзит газу через Україну

Про це повідомила пресслужба “Газпрому”.

Російська компанія заявляє, що відкидає всі вимоги “Нафтогазу” щодо арбітражу, і повідомила про це Секретаріат Міжнародного арбітражного суду (МАС) Міжнародної торгової палати і голову “Нафтогазу” Юрія Вітренка.

У “Газпромі” вважають, що “ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватися”. Зауважимо, що транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах “качай або плати” – тобто незалежно від фізичних обсягів транзиту “Газпром” зобов’язаний його оплатити.

Як заявляє російська сторона, “Нафтогаз” нібито безпідставно відмовився виконувати свої транзитні зобов’язання через ГВС “Сохранівка”. У “Нафтогазі” тоді пояснювали, що через російську війну низка об’єктів ГТС опинилися на тимчасово окупованій території, відтак наразі Оператор не може здійснювати контроль за такими об’єктами.

“Газпром” вважає ініціювання арбитражу “Нафтогазом” “недружнім кроком і продовженням несумлінної поведінки української компанії”. Там заявили, що”подальші спроби “Нафтогазу України” домагатися розгляду спору в МАС можуть призвести до того, що російські органи державної влади матимуть усі підстави для запровадження щодо компанії “Нафтогаз України” режиму санкції та внесення до санкційного переліку осіб”.

Як стверджують у “Газпромі”, це означатиме заборону для “Газпрому” виконувати перед “Нафтогазом” зобов’язання за вчиненими правочинами, включно зі здійсненням фінансових операцій. Фактично це унеможливить оплату за транзит газу.


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