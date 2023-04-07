Економіка

Енергосистема працює без обмежень — Міненерго

7 Квітня 2023 10:09
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електроенергія

Станом на ранок 7 квітня енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами міністра, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Триває відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. — у Сумській, Харківській та Херсонській областях.


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