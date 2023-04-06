Економіка

Болгарія повністю закриває порти для російських суден

6 Квітня 2023 08:10
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росія, Болгарія

У Болгарії у рамках директиви ЄС про виконання санкцій прийняли рішення закрити для входу російських суден всі порти.

Про це повідомляє PortSEurope.

Заборона набрати чинності з 8 квітня і буде поширюватися на всі судна, які знаходяться в російському морському реєстрі судноплавства.

Спочатку влада Болгарії встановила заборону на вхід у свої порти для суден під російським прапором з 17 квітня минулого року. Цей захід передбачався п’ятим пакетом загальноєвропейських санкцій. Однак тепер дія заборони розширюється на російські судна, які ходять під прапорами інших країн – такі теж є.


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