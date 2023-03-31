Економіка

АвтоВАЗ тимчасово припинить виробляти Lada через відсутність деталей

31 Березня 2023 19:24
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санкції, авто

Російський АвтоВАЗ відправляє співробітників заводу в Тольятті в обов’язкову відпустку на три тижні (наприкінці травня — на початку червня) і тимчасово зупиняє виробничі лінії автомобілів Lada. Про це пише Bild.

Причина призупинення виробництва — відсутність деталей від постачальників через західні санкції.

Автопром — одна з найбільш постраждалих від санкцій галузей економіки Росії. У 2022 році АвтоВАЗ вже кілька разів зупиняв виробництво через відсутність комплектувальників.

За підсумками минулого року продажі автомобілів Lada впали на 46%.

АвтоВАЗ випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі майданчики компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську.


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