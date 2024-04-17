Джо Байден для WSJ: Момент істини для України та Ізраїлю

Цими вихідними Іран зробив безпрецедентну атаку на Ізраїль, обрушивши на нього шквал ракет і безпілотників. Приблизно в той самий час, за 1500 миль на північ, Росія продовжувала бомбардування України, які різко посилилися за останній місяць.

І Україна, і Ізраїль захищалися від цих атак, тримали оборону і захищали своїх громадян. І обидва зробили це за величезної допомоги з боку США. Зараз не час відмовлятися від наших друзів. Палата представників має ухвалити термінове законодавство з національної безпеки для України та Ізраїлю, а також вкрай необхідну гуманітарну допомогу для палестинців у Газі.

На третьому році війни з Росією Україна продовжує протистояти труднощам. Протидіючи набагато чисельнішій армії, українці повернули собі більш ніж половину території після початку війни у 2022 році. Вони знову і знову завдають ударів по російському флоту, здобуваючи важливі перемоги в Чорному морі. Вони розробили інноваційну зброю, особливо безпілотники, щоб протистояти російським силам.

Між тим часом, як ми переконалися цими вихідними, ізраїльські військові володіють технологіями та підготовкою, щоб захистити країну навіть від безпрецедентної за масштабами та жорстокістю атаки. Але хоча обидві країни здатні захистити свій власний суверенітет, вони залежать від американської допомоги, включно зі зброєю. І зараз настав вирішальний момент.

Путін посилює свій наступ за допомогою своїх друзів. Китай постачає Росії мікроелектроніку та інше обладнання, критично важливе для оборонного виробництва. Іран відправляє сотні безпілотників, Північна Корея постачає артилерію і балістичні ракети. Україна, яка відчуває брак боєприпасів, втрачає відвойовані території.

Після багатьох років підтримки “Хезболли”, ХАМАСу та інших проксі в їхніх атаках на Ізраїль, включно з жорстокою атакою ХАМАСу 7 жовтня, Іран розпочав пряму атаку – з надією пробити ізраїльську ППО.

Україна та Ізраїль зазнають нападу з боку нахабних супротивників, які прагнуть їх знищити. Путін хоче підкорити народ України і поглинути його націю в нову російську імперію. Уряд Ірану хоче назавжди знищити Ізраїль, стерши з карти єдину у світі єврейську державу.

Америка не повинна миритися ні з тим, ні з іншим результатом – не тільки тому, що ми захищаємо наших друзів, а й тому, що на кону стоїть наша безпека.

Якщо Росія здобуде перемогу, сили Путіна як ніколи близько підійдуть до наших союзників по Організації Північноатлантичного договору. “Напад на одного – це напад на всіх” означає, що якщо Путін вторгнеться в країну-союзницю НАТО, ми прийдемо їй на допомогу, як це зробили наші союзники по НАТО після терактів 11 вересня. Ми повинні надати підтримку Україні зараз, щоб зупинити Путіна від зазіхань на наших союзників по НАТО і не допустити втягування американських військ у майбутню війну в Європі.

Аналогічним чином, якщо Ірану вдасться значно посилити напад на Ізраїль, США можуть бути втягнуті в нього. Ізраїль – наш найсильніший партнер на Близькому Сході; немислимо, щоб ми залишилися осторонь, якщо його оборону послаблять, і Іран зможе здійснити руйнування, які він задумав цими вихідними. Ми можемо зробити такий результат менш імовірним, поповнивши протиповітряну оборону Ізраїлю і надавши військову допомогу зараз, щоб його оборона залишалася повністю укомплектованою і готовою.

Якщо Конгрес ухвалить рішення про військову допомогу Україні та Ізраїлю, ми не будемо просто виписувати чеки. Ми відправимо військове обладнання з наших власних запасів, а потім використаємо гроші, дозволені Конгресом, для поповнення цих запасів, купуючи їх у американських постачальників. Сюди входять ракети Patriot, зроблені в Аризоні, ракети Javelin, зроблені в Алабамі, і артилерійські снаряди, зроблені в Пенсільванії, Огайо і Техасі.

Ми інвестуємо в промислову базу Америки, купуємо американські товари, вироблені американськими робітниками, підтримуємо робочі місця майже в 40 штатах і зміцнюємо нашу власну національну безпеку. Ми допоможемо нашим друзям і одночасно допоможемо собі.

Я ясно висловив свою заклопотаність з приводу безпеки мирних жителів Гази в умовах війни з ХАМАС, але цей пакет допомоги спрямований на задоволення довгострокових оборонних потреб Ізраїлю, щоб він міг зберегти свою військову перевагу над Іраном або будь-яким іншим противником.

Це сильний і розумний план. Він не повинен більше залишатися в заручниках у невеликої групи екстремістськи налаштованих членів Палати представників від Республіканської партії.

Путін невпинно намагається зламати волю українського народу. Йому це не вдалося. Тепер він намагається зламати волю Заходу. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. В історії бувають моменти, що вимагають лідерства і мужності. Це один із них.

Джерело: The Wall Street Journal