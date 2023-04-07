Техно

Двигуни зі знищеної ”Мрії” почали використовувати на “Русланах”

7 Квітня 2023 16:16
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авіа

Державне підприємство “Антонов” почало використовувати двигуни зі знищеного авіалайнера-гіганта Ан-225 Мрія на своїх літаках Ан-124 Руслан.

“Загалом на Ан-225 Мрія шість двигунів. Три з них ми демонтували та відремонтували. Два з них вже працюють на літаках Ан-124”, – розповів заступник гендиректора ДП “Антонов” Максим Саноцький.

За його словами, у розпорядженні “Антонова” п’ять працюючих Русланов. Наразі вони базуються у німецькому місті Лейпциг, пише avianews.com.

Двигуни з Мрії змогли поставити на Руслани, оскільки обидва літаки використовують силові установки одного типу – Д-18Т.


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