Кримінал

Два російських гелікоптера обстріляли Гур’їв Козачок під Харковом

28 Березня 2023 08:25
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хова

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп’янськ, Дворічна, Западне та інших.

“По селу Гур’їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок мінометного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих”, – зазначив він.

За даними Синєгубова, за добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека в області залишається дуже високою.

“У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув”, – додав очільник ОВА.


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